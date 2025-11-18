;

VIDEO. Impresionante registro: Guía documentó las peligrosas ráfagas de viento que azotaron Torres del Paine

El video muestra como, de un segundo a otro, el ventarrón asusta a varios turistas.

Soledad Reyes

Es un video impactante, donde se ve cómo los vientos azotan a un grupo de turistas. Uno que muestran las ráfagas que por estos días han estado impactando los circuitos de Torres del Paine.

Los mismos que causaron la muerte de cinco personas que realizaban el trekking conocido como el circuito “O”, también conocido como Macizo Paine, en el sector de Los Perros.

El guía José Ignacio Rojas compartió en su perfil de Instagram un registro de hace cuatro días, donde realizaba una caminata acompañado de un grupo de visitantes.

Entonces, los vientos comenzaron a azotarlos sorpresivamente, teniendo que mantenerse incluso agachados para poder sostenerse.

“Pude grabar este video después de avisarles a los pasajeros de detener la marcha y esperar el impacto de la racha que seguramente alcanzó los 90KM/H. Nadie resultó herido y todos emocionados por tal experiencia”, contó.

Y agregó que “todos los guías de Torres del Paine lamentamos profundamente los fallecidos por el extremo frente climático que afectó a toda la región. Es momento de tomar acciones”.

