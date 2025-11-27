Alerta del Minsal: pacientes confunden llamados con spam y dejan de responder números 600 / Getty Images

El Ministerio de Salud (Minsal) detectó una fuerte disminución en la cantidad de pacientes que responden sus llamados oficiales.

Esto, luego que la nueva normativa sobre telefonía obligara a que ciertas comunicaciones utilicen números que comienzan con 600, los mismos prefijos asociados a llamados comerciales o de marketing.

La confusión ha llevado a que muchas personas simplemente no contesten.

Nueva campaña: “¡No cortes! No es spam”

Para enfrentar el problema, el Minsal lanzó una campaña en redes sociales advirtiendo: “¡No cortes! No es spam”, invitando a los usuarios a guardar el número 600 006 1022, correspondiente a Salud Responde.

Según el ministerio, la falta de respuesta está afectando la entrega de información clave, como seguimientos postoperatorios, actualizaciones de listas de espera y controles de pacientes GES con atenciones retrasadas.

Nicolás Alfaro, jefe del Departamento de Atención Remota, explicó que tras la entrada en vigencia de la llamada “normativa 600”, los establecimientos reportaron una baja notable en las llamadas contestadas.

Para revertir el escenario, el Minsal está avisando previamente a los pacientes el número desde el cual serán contactados, para que puedan identificarlo y contestar sin temor.

Sin embargo, autoridades en telecomunicaciones advierten que la confusión se mantendrá mientras los números públicos compartan categoría con los comerciales.