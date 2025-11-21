“Ese día no había guardaparques”: Fiscalía investiga posibles fallas de CONAF y empresas privadas por muerte de turistas en Torres del Paine

Durante este viernes, en ADN Hoy, conversamos con el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, quien detalló en qué está la investigación por la muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine.

Concretamente, en la entrevista, confirmó que la causa de muerte fue la hipotermia y adelantó las líneas de indagación que permitan aclarar si hubo fallas en los protocolos de cuidado.

En conversación con el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, la autoridad detalló el estado de la investigación y los pasos que ya se han ejecutado. El persecutor confirmó que todas las personas que permanecían en el circuito “O” fueron evacuadas durante la tarde-noche del jueves por equipos de CONAF, Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea.

“Ayer jueves, en la tarde-noche, se completó la evacuación de todas las personas que estaban en ese lugar, en el sector de Los Perros”, señaló y explicó que las condiciones geográficas y meteorológicas hicieron que el retiro de los cuerpos tomara tres días. “Por eso hay que destacar la labor de la FACH, del Ejército y de Carabineros, que lograron rescatar los cuerpos y bajar a todos los excursionistas ”, dijo.

Además, detalló que, con los rescates finalizados, la Fiscalía entró a la segunda etapa. “Eso nos permitió, desde ayer, entrar en una segunda etapa de la investigación: reconstruir qué pasó realmente aquel lunes 17 de noviembre”, expresó.

Las diligencias

En ese contexto, el fiscal Crisosto señaló que no descartan ninguna hipótesis. “Investigamos todas, incluido el eventual incumplimiento de un deber de cuidado, ya sea por parte de algún funcionario público o de una empresa privada.”. Adicionalmente, recordó que el parque es administrado por el Estado, pero operado también por concesionarias. “No descartamos incumplimientos tanto de empresas privadas como de funcionarios públicos.”

Sobre el circuito “O”, precisó que es uno de los tramos más exigentes del parque: “Tiene aproximadamente 93 kilómetros y dura entre ocho y diez días. El tramo entre Los Perros y el paso John Garner es uno de los más sensibles y peligrosos. A mayor riesgo, mayores estándares de cuidado.”

Respecto a la ausencia de guardaparques el día del incidente, el persecutor indicó que esa es una línea de indagación. “Según la información recabada y declaraciones como la del señor Ruiz, efectivamente ese día no había guardaparques en el lugar. Además, las personas estaban en un campamento administrado por una empresa privada. Por eso no descartamos ninguna hipótesis”, comentó.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra una pericia para analizar si la vestimenta de los fallecidos era adecuada a las condiciones climáticas extremas del día del suceso. “Necesitamos certezas para otorgar claridad a las familias y evitar que algo así vuelva a ocurrir”, dijo.

Las víctimas

En cuanto a la identidad de las víctimas, solo está confirmada la turista británica mediante pericia odontológica. Los consulados de México y Alemania trabajan en entregar los antecedentes necesarios para verificar científicamente a los otros cuatro fallecidos. “En una jornada maratónica, el SML realizó los cinco peritajes y determinó que todos murieron por hipotermia”, confirmó.

Consultado sobre si estas muertes pudieron haberse evitado, el fiscal fue claro: “Precisamente investigamos los protocolos de la CONAF, reglamentos y contratos de concesionarias para determinar si hubo incumplimiento de deberes de cuidado”.

En paralelo, la Fiscalía continúa tomando declaraciones a los excursionistas sobrevivientes. “Dimos instrucción a la Brigada de Homicidios de tomar todas las declaraciones desde el miércoles, lo que se ha cumplido. También estamos resguardando toda la evidencia necesaria.”

Respecto a los plazos para la entrega de los cuerpos, dependerá de la recepción de los registros odontológicos, ADN o huellas dactilares por parte de los consulados. “En el caso de la ciudadana británica, ya estamos en condiciones de entregar el cuerpo a sus familiares o a quien ellos mandaten.”