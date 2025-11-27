“Nunca voy a perder la ilusión de volver a Colo Colo; sería un sueño dirigir ahí y salir campeón otra vez con esa camiseta” / Pablo Ovalle/ AGENCIAUNO

Este miércoles por la noche se estrenó “Grítalo América”, el nuevo programa de streaming de Radio ADN, conducido por Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, y Larissa Riquelme. En el primer capítulo, el invitado fue Lucas Barrios, exfutbolista y actual DT del club Sportivo Luqueño de Paraguay.

El otrora delantero recordó con cariño su paso por Colo Colo, donde fue goleador y se coronó dos veces campeón del fútbol chileno. Asimismo, se mostró ilusionado con llegar a la banca del “Cacique” en un futuro.

“Nunca voy a perder la ilusión de volver a Colo Colo. El vínculo con la gente es muy grande, los hinchas saben que los quiero mucho y ellos también a mí. Pasan los años y sigue ese vínculo de cariño y admiración. En todos lados donde me cruzo con un colocolino, me dan un abrazo y me agradecen por lo que uno vivió en el club”, señaló el exjugador argentino-paraguayo.

“Hoy en Colo Colo hay un entrenador que es el ‘Tano’ Ortiz, a quien conozco y se merece respeto. Por mi parte, yo estoy en Sportivo Luqueño, pero eso no quiere decir que el día de mañana pueda volver al club en la faceta de entrenador. Para mí sería un sueño poder dirigir a Colo Colo y salir campeón otra vez con esa camiseta”, confesó la “Pantera”.

Lucas Barrios aborda el fracaso de Ricardo Gareca en La Roja

Además, Lucas Barrios se refirió al fracaso rotundo de Ricardo Gareca en la banca de la selección chilena. “Él venía de hacer un proceso muy bueno con Perú. Los que estamos en el mundo del fútbol no entendemos por qué no se le dio en Chile, hay cosas que pasan y a veces no se pueden explicar”, comentó.

“Sin duda que Ricardo también debe estar golpeado por no haber cumplido el sueño de ir a un Mundial con Chile y ser protagonista. Conozco bien a Ricardo, sé lo buena persona que es y lo que se ha preparado para llegar a estos lugares, pero a veces pasan estas cosas en el fútbol”, agregó el exfutbolista.

“Hay que tener la capacidad de levantarse y seguir intentándolo. Espero que Chile pueda estar en el próximo Mundial 2030”, concluyó.

