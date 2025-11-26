El ambicioso plan de Colo Colo para el nuevo Monumental: “Queremos que sea el estadio más grande y moderno de Chile”

Uno de los mayores deseos que tiene el hincha de Colo Colo es la remodelación del Estadio Monumental, que desde hace muchos años ha quedado pequeño para las grandes masas que mueve el pueblo albo.

Durante la jornada de este miércoles, Aníbal Mosa comentó los avances de este proyecto, que ya cuenta con una maqueta, y explicó la polémica que generó Edmundo Valladares hace algunas semanas al afirmar que existía otro boceto, más pequeño que el original.

“Mañana tenemos una reunión con la Comisión Estadio, que está compuesta por mí, Alfredo Stöhwing y Edmundo Valladares, pero, efectivamente, ese proyecto está avanzando”, comenzó diciendo el presidente de Blanco y Negro.

Acerca de un supuesto modelo más pequeño, al cual se refirió el timonel del CSyD Colo Colo, aclaró: “Ahí hubo una confusión, porque maqueta hay una sola, que es la que colocamos en la entrada del Estadio Monumental el 19 de abril, la cual está estructurada para 60.000 personas y con 100 palcos”.

“Pero también lo que hizo la empresa fue entregar dos planimetrías, donde se ve un bosquejo con una posible maqueta de 50.000 personas, pero la que nosotros estamos empujando y la que queremos todos los colocolinos, y la mayoría del directorio, es la de 60.000”, continuó.

Sobre las aspiraciones que tiene para el nuevo Monumental, Mosa concluyó: “Queremos que sea el estadio más grande y moderno de Chile. También queremos que sea un recinto que pueda recibir eventos internacionales, como finales de Copa Libertadores, juegos y un polideportivo, para que el Club Social pueda realizar todas sus actividades, pero también para realizar shows y convenciones. Queremos hacerle la competencia al Teatro Caupolicán y al Movistar Arena”.