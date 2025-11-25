;

“Grítalo América”: Larissa Riquelme y el “Trovador del Gol” unen sus voces en ADN

La dupla promete revolucionar las noches de los miércoles con un formato que mezcla análisis, historias personales y humor, transmitido vía streaming.

ADN Radio

“Grítalo América”: Larissa Riquelme y el “Trovador del Gol” unen sus voces en ADN

“Grítalo América”: Larissa Riquelme y el “Trovador del Gol” unen sus voces en ADN / Getty Images / Instagram @trovadordelgol

“Grítalo América” es la nueva apuesta digital de Radio ADN, en programa que reunirá cada semana a dos figuras icónicas, donde nuestro destacado relator Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, animará este espacio junto a la célebre modelo Larissa Riquelme, conocida como “La Novia del Mundial” desde la cita de Sudáfrica 2010.

El espacio, que se emitirá todos los miércoles a las 21:00 horas a través de Facebook Live y YouTube de Radio ADN, busca abrir las puertas del estudio a figuras del fútbol, periodistas y celebridades para explorar historias que van más allá de los noventa minutos de juego.

Revisa también:

ADN

La idea del programa surge de una sólida amistad forjada tras años de coincidir en coberturas internacionales. Ambos comparten no solo el micrófono, sino también el fanatismo por el club Cerro Porteño, del cual Larissa es madrina, e incluso el idioma, compartiendo a veces diálogos en guaraní.

“Trabajar con Larissa Riquelme es todo un agrado, es una persona muy sencilla y cercana. Creo que es la dupla perfecta para poder desarrollar de manera amena el programa. Contaremos anécdotas de los viajes de cada uno y tendremos invitados diversos: cantantes, actrices, actores; todos tendrán espacio en Grítalo América”, aseguró el “Trovador del Gol”, quien trabajará junto a la paraguaya, que está próxima a titularse como periodista deportiva.

“Es uno de los logros más lindos de mi carrera. Terminar el año siendo parte de un grupo tan importante como Radio ADN y estar al lado del Trovador es un gran cierre y un gran comienzo para el 2026”, complementó Larissa Riquelme.

Con expectativas altas y un “invitado de 10” para el arranque, “Grítalo América” promete ser un punto de encuentro imperdible para los amantes del fútbol y el entretenimiento.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad