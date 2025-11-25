“Grítalo América”: Larissa Riquelme y el “Trovador del Gol” unen sus voces en ADN / Getty Images / Instagram @trovadordelgol

“Grítalo América” es la nueva apuesta digital de Radio ADN, en programa que reunirá cada semana a dos figuras icónicas, donde nuestro destacado relator Alberto Jesús López, “El Trovador del Gol”, animará este espacio junto a la célebre modelo Larissa Riquelme, conocida como “La Novia del Mundial” desde la cita de Sudáfrica 2010.

El espacio, que se emitirá todos los miércoles a las 21:00 horas a través de Facebook Live y YouTube de Radio ADN, busca abrir las puertas del estudio a figuras del fútbol, periodistas y celebridades para explorar historias que van más allá de los noventa minutos de juego.

La idea del programa surge de una sólida amistad forjada tras años de coincidir en coberturas internacionales. Ambos comparten no solo el micrófono, sino también el fanatismo por el club Cerro Porteño, del cual Larissa es madrina, e incluso el idioma, compartiendo a veces diálogos en guaraní.

“Trabajar con Larissa Riquelme es todo un agrado, es una persona muy sencilla y cercana. Creo que es la dupla perfecta para poder desarrollar de manera amena el programa. Contaremos anécdotas de los viajes de cada uno y tendremos invitados diversos: cantantes, actrices, actores; todos tendrán espacio en Grítalo América”, aseguró el “Trovador del Gol”, quien trabajará junto a la paraguaya, que está próxima a titularse como periodista deportiva.

“Es uno de los logros más lindos de mi carrera. Terminar el año siendo parte de un grupo tan importante como Radio ADN y estar al lado del Trovador es un gran cierre y un gran comienzo para el 2026”, complementó Larissa Riquelme.

Con expectativas altas y un “invitado de 10” para el arranque, “Grítalo América” promete ser un punto de encuentro imperdible para los amantes del fútbol y el entretenimiento.