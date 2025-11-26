La carrera de Humberto Suazo marcó a muchas generaciones en Chile, pero quizás, en mayor medida, en México, donde se le recuerda como uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol azteca.

De hecho, de la mano de “Chupete”, el Monterrey vivió sus años más gloriosos, consiguiendo en conjunto cinco títulos, donde el delantero chileno fue la figura más excluyente, con mucha diferencia.

Es por esto que los “Rayados” anunciaron un tremendo homenaje para Suazo, quien está de visita en México tras retirarse hace poco más de un mes en San Luis de Quillota, club en el que ahora será entrenador.

Este miércoles, afuera del Estadio BBVA, más conocido como el “Gigante de Acero”, la dirigencia del club mexicano inauguró la calle Humberto Suazo, y fue el propio “Chupete” el encargado de bajar el telón del cartel, acompañado de su familia. Otro de los honores que recibió el exdelantero fue que, a partir de hoy, tendrá su placa en el Muro de las Leyendas de la casa de los “Regios”.

“El camino que Humberto Suazo trazó con goles, entrega y corazón, hoy se convierte en su propia calle dentro del complejo del Estadio BBVA”, escribió el club en sus redes sociales tras el anuncio.

También, en el duelo de esta madrugada, donde Monterrey se enfrentará al América por los cuartos de final de los playoffs de la Liga MX, Suazo será nuevamente reconocido minutos antes de iniciar el partido. Además, en la camiseta que usen los jugadores, habrá un pequeño estampado del chileno con el número 26 y la frase “eterno”.