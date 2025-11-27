“Muere un ciclo”: Pedro Engel enfrenta difícil momento laboral tras superar delicado estado de salud

El astrólogo y escritor Pedro Engel sorprendió en Instagram al confirmar que cerrará su ciclo en TV+, luego de dos años liderando su espacio homónimo. La noticia llega después de que el comunicador enfrentara una trombosis pulmonar, situación que lo mantuvo alejado por un tiempo.

Fiel a su estilo, Pedro Engel compartió un mensaje en formato de poema titulado Oda a la puerta que se abre, donde expresó: “Cuarenta años he navegado entregando mi voz en la televisión, territorio de luces y máscaras, tierra que a veces es piedra dura y pocas veces abrazo. Pero lo que guardo en el bolsillo del alma, lo que siempre me llevo, es el amor inmenso del público que me sigue”.

Luego agregó: “En tres días más cierro la compuerta de este ciclo de dos años en TV+, y al hacer el recuento de los días, no sumo solo las horas de El mundo extraordinario, sino la arcilla fresca de los amigos, la hermandad nacida en la trinchera. Me llevo el amor de un equipo formidable que cada día labró el espacio para un programa espiritual, agua necesaria para un mundo sediento de alma”.

Sobre el futuro, el tarotista reflexionó: “Y aunque desde las altas esferas se decidió no seguir —triste designio—, bien sé yo que son ciclos, estaciones que giran“.

“Muere un ciclo, sí, pero el fuego se renueva. Se ha abierto una puerta grande y cruzo el umbral con la certeza terrestre de que no es un paso más, sino un renacimiento. Voy a reinventarme, con la fe absoluta de que este nuevo escenario digital estará poblado de buena onda y libertad. Hacia allá vamos, en un lugar luminoso”, concluyó.

La publicación recibió cientos de mensajes de apoyo, incluidos los de figuras como Diana Bolocco, Daniella Campos, Elvira Cristi y Javiera Contador. Por su parte, desde el canal señalaron: “Para TV+, Pedro siempre fue y será un gran amigo de la casa. Hoy se termina un ciclo, pero las puertas de TV+ siempre estarán abiertas para él”.