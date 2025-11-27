;

“Muere un ciclo”: Pedro Engel enfrenta difícil momento laboral tras superar delicado estado de salud

El astrólogo viene de enfrentar una trombosis pulmonar.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

El astrólogo y escritor Pedro Engel sorprendió en Instagram al confirmar que cerrará su ciclo en TV+, luego de dos años liderando su espacio homónimo. La noticia llega después de que el comunicador enfrentara una trombosis pulmonar, situación que lo mantuvo alejado por un tiempo.

Fiel a su estilo, Pedro Engel compartió un mensaje en formato de poema titulado Oda a la puerta que se abre, donde expresó: “Cuarenta años he navegado entregando mi voz en la televisión, territorio de luces y máscaras, tierra que a veces es piedra dura y pocas veces abrazo. Pero lo que guardo en el bolsillo del alma, lo que siempre me llevo, es el amor inmenso del público que me sigue”.

Luego agregó: “En tres días más cierro la compuerta de este ciclo de dos años en TV+, y al hacer el recuento de los días, no sumo solo las horas de El mundo extraordinario, sino la arcilla fresca de los amigos, la hermandad nacida en la trinchera. Me llevo el amor de un equipo formidable que cada día labró el espacio para un programa espiritual, agua necesaria para un mundo sediento de alma”.

Revisa también:

ADN

Sobre el futuro, el tarotista reflexionó: “Y aunque desde las altas esferas se decidió no seguir —triste designio—, bien sé yo que son ciclos, estaciones que giran“.

Muere un ciclo, sí, pero el fuego se renueva. Se ha abierto una puerta grande y cruzo el umbral con la certeza terrestre de que no es un paso más, sino un renacimiento. Voy a reinventarme, con la fe absoluta de que este nuevo escenario digital estará poblado de buena onda y libertad. Hacia allá vamos, en un lugar luminoso”, concluyó.

La publicación recibió cientos de mensajes de apoyo, incluidos los de figuras como Diana Bolocco, Daniella Campos, Elvira Cristi y Javiera Contador. Por su parte, desde el canal señalaron: “Para TV+, Pedro siempre fue y será un gran amigo de la casa. Hoy se termina un ciclo, pero las puertas de TV+ siempre estarán abiertas para él”.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad