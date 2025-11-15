;

FOTO. Pedro Engel generó alarma al revelar complicado estado: “Estoy atravesando un desafío de salud importante”

El querido tarotista estuvo internado debido a una compleja situación que inquietó a sus seguidores.

Soledad Reyes

Pedro Engel se refirió a conflicto en Ucrania | Instagram

Pedro Engel se refirió a conflicto en Ucrania | Instagram

Es un momento de cuidado. Uno que el mismo Pedro Engel decidió transparentar antes sus cientos de seguidores en Instagram.

Resulta que el tarotista confesó que está viviendo un complejo estado. “Estoy atravesando un desafío de salud importante, un trombo en el pulmón, pero mi corazón está en calma”, reveló.

Y agregó que “tengo una confianza absoluta en el increíble equipo de médicos terrestres que me está cuidando, y una fe inquebrantable en los médicos del cielo que me guían y protegen“.

En tanto, su hijo Kabir Engel contó a LUN que efectivamente Pedro había estado internado unos días, pero que ya estaba de alta en casa y “está bien”.

La reflexión de Pedro

Junto a esto, el mismo Pedro decidió actualizar su estado horas después.

“Después de momentos de conversaciones espirituales con mi alma, ya estoy de vuelta, gracias a todo el equipo médico y a todos los que rezaron, a los ángeles y arcángeles”, sostuvo.

Y añadió “ya estoy en mi casa con decenas de remedios y con tanto amor que recibí. Gracias, gracias, ahora comienza el camino para sanar".

