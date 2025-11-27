;

“Vuela a los brazos de tu amor”: el nuevo drama familiar que enluta a Maura Rivera tras muerte de su padre

A la exparticipante de “Rojo” le tocó enfrentar otro deceso en un año difícil para su familia.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Maura Rivera atraviesa un difícil momento familiar tras confirmar el fallecimiento de su abuela, quien murió a los 94 años. La bailarina, que actualmente reside en Miami junto a su esposo Mark González y sus hijos, compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedirla.

En su publicación, la exintegrante de Rojo expresó: “Vuela a los brazos de tu amor, abuela. Ayer soltamos tu mano para que tu alma se eleve y descanse en paz, ¡gracias por tanto! Gracias por dejar huellas imborrables en mi vida, en mi corazón y mente”.

Gracias por siempre tener un hogar para mí en los momentos que más lo necesité. Gracias por cuidarme y protegerme. Mi segunda mamá, quien también me crió, buen viaje a la eternidad”, añadió.

Revisa también:

ADN

Hasta ahora no se ha confirmado si la exintegrante de Rojo viajará a Chile para asistir al funeral de la adulta mayor, quien residía en Talca, región del Maule.

Este episodio ocurre apenas tres meses después de la trágica muerte de su padre, quien falleció a los 69 años tras ser atropellado por una motocicleta en Puente Alto.

En esa ocasión, Maura expresó: “Es muy difícil para mí crear este post, pero él fue mi papá quien me dio la vida y de quien estaré eternamente agradecida por eso. Partió de una manera abrupta e injusta. No tuvimos una relación fácil, marcada con altos y bajos, sé que nadie te enseñó a ser papá, pero te perdono y te perdoné viejo, ¡sin rencores! Que tu alma se eleve y descanses en paz“.

Luego agregó: “¡Buen viaje a la eternidad! Hicimos lo posible y me quedo con los mejores recuerdos por siempre en mi mente y en mi corazón”.

