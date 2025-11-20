Revolución en la AFA: Rosario Central es proclamado campeón de la Liga Argentina y ahora se entregarán ocho títulos al año

Una verdadera sorpresa se llevó Rosario Central este jueves cuando llegó a la sede de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), donde, sin previo aviso, se les entregó la copa de campeón de la Liga Argentina.

La situación se dio en el contexto de una reunión de los dirigentes del balompié trasandino, con Claudio “Chiqui” Tapia a la cabeza, cuya misión era comenzar a planificar la temporada 2026, y a la que también fue invitada una delegación del cuadro “Canalla”.

Fue ahí donde se decidió entregar el título de campeón de la Liga Profesional al equipo donde milita Ángel Di María, que fue el club con más puntos en la tabla anual del fútbol argentino con 66 unidades, cuatro más que Boca Juniors.

Este trofeo es inédito al otro lado de la cordillera, puesto que el torneo se compone de fases de Apertura y Clausura, existiendo la clasificación anual solo para dirimir un descenso y definir clasificados a copas internacionales.

“Es un plan que viene desde hace varios años, el de volver a incorporar al campeón anual de acá al futuro. Este torneo se suma al Apertura, al Clausura y a la Copa de Campeones, y volverá a estar el Campeón Anual. Por eso se reconoció al actual”, dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, a TNT Sports Argentina tras salir de la reunión.

Es decir, de ahora en adelante en el fútbol trasandino se volverá a premiar al equipo que más puntos sume entre Apertura y Clausura. Además, desde Argentina detallan que se añadirá otro campeonato: un triangular entre el campeón del Apertura (Platense), el del Clausura y el ganador de la anual (Rosario Central).

En total, se repartirán hasta ocho títulos en el fútbol argentino a partir de 2026: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina, Campeón de Liga y Triangular Campeón del Año.