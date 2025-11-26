Este miércoles se realizó una nueva reunión del directorio de Blanco y Negro, donde se abordaron varios temas de la actualidad de Colo Colo. Aníbal Mosa, presidente de los albos, tomó la palabra y comentó los principales asuntos que afectan el día a día del “Popular”.

“Estamos contentos, porque estamos llegando a donde tenemos que estar siempre. Saben que ha sido un año muy accidentado y triste, pero bueno, de atrás pica el indio, Colo Colo nunca muere y, más allá de las caídas, siempre se pone de pie”, comenzó diciendo el dirigente.

Acerca de Fernando Ortiz y una posible continuidad del DT tras el alza de rendimiento del equipo, comentó: “Eso se va a definir en una conversación que tengamos con él y con todo el directorio después del partido con Audax, pero estamos muy contentos con su trabajo”.

Sobre el rol que le ha dado el “Tano” a la cantera, señaló: “Es una de las cosas que le preguntamos cuando lo contratamos: cuál era su vinculación con los cadetes. Nosotros le dijimos que somos un equipo formador, que saca muchos jugadores; basta con ver que tenemos cerca de 19 futbolistas en otros clubes que tendrán que volver. Ya veremos quién se queda y quién parte a préstamo. Efectivamente, uno de los puntos que nos gusta mucho de Fernando es la mirada que tiene sobre los juveniles”.

Aníbal Mosa y el plantel 2026 de Colo Colo

Gran parte de las consultas al timonel albo estuvieron relacionadas con la conformación del equipo para la temporada 2026. Fue el propio presidente quien aclaró las situaciones de Brayan Cortés, Arturo Vidal y el presupuesto del próximo año.

“Cuando hicimos el acuerdo con ellos, se estipuló una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque”. Sobre la posibilidad de negociar otra condición, agregó: “Hasta el momento, no. A no ser que ellos quieran buscar otra situación diferente que le sirva a ambas partes, pero el contrato dice que, si quieren quedarse con él, tienen que pagar la opción de compra que está estipulada”, explicó respecto al arquero cedido a Peñarol.

Al ser consultado por la continuidad de Arturo Vidal, aseguró que “se respeta. Los contratos que firma Colo Colo, más allá de si después gustan o no, nosotros los respetamos. Así que Arturo Vidal es un jugador de Colo Colo y tiene su contrato renovado para 2026”.

Además, se refirió a la gran inversión realizada a comienzos de año y lo que se proyecta para la próxima temporada. “La inversión que hicimos este año es una de las más grandes del club en su historia. Si bien es cierto que los resultados, los comportamientos de la hinchada y todas las cosas que trajo ese fatídico 10 de abril hicieron que no brillaran, vamos a tener un análisis después del partido con Audax. Pero igual tenemos que tener un plantel competitivo”, sentenció Aníbal Mosa.