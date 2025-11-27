Juan Carlos I de España revela incomodo episodio con el dictador Pinochet: “Me dijo ‘alteza, tiene que hacer como Franco’”

En medio de la publicación de Reconciliación, su libro de memorias, Juan Carlos I de España reveló un episodio con el dictador Augusto Pinochet, quien en esa ocasión le hizo un particular pedido .

En una entrevista que le concedió al canal France 3 en Emiratos Árabes Unidos, donde vive desde 2020, el rey emérito relató que todo ocurrió el 22 de noviembre de 1975.

Ese día, el militar chileno había llegado a Madrid para asistir al funeral de Francisco Franco. “Cuando tuve que ir al aeropuerto para recibir a Pinochet (...) en el coche me dijo: ‘Alteza, tiene que hacer como Franco , debe hacer exactamente lo mismo’”, contó Juan Carlos.

“No quería en absoluto que se quedará”

La respuesta del emérito, según cuenta él mismo, fue la siguiente: “Yo le dije: ‘Sí, sí, naturalmente’, pero hice lo que los españoles verdaderamente querían”.

Proto by Gianni Ferrari/Cover/Getty Images / Gianni Ferrari Ampliar

Este episodio con Pinochet fue incomodo para Juan Carlos I, sobre todo porque no quería que el dictador chileno estuviese en su coronación .

“Vinieron (él y la primera dama filipina Imelda Marcos) por el fallecimiento de Franco, pero yo no quería en absoluto que se quedará (Pinochet) el día que me convertí en rey (...). Finalmente conseguimos que se fuese”, reveló.