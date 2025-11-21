Activistas feministas sufren agresión sexual mientras protestaban contra misa en honor a Franco en España
Las mujeres irrumpieron con el torso descubierto y con pancartas en alto. En eso, un hombre, quien portaba una bandera franquista, las tocó sin su consentimiento.
Durante la noche de este jueves, se realizó una misa por el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en una parroquia de Madrid, en España, que reunió a cientos de simpatizantes franquistas.
Sin embargo, la instancia se vio marcada por una agresión sexual que sufrieron dos activistas del movimiento feminista Femen, quienes protestaron contra el homenaje franquista previo a iniciarse la celebración religiosa.
En la calle, entre las personas que se apiñaban en la entrada de la iglesia, las mujeres irrumpieron con el torso descubierto y con pancartas en alto contra “el fascismo”.
Agresión sexual
“Fascismo legal, vergüenza nacional”, “Al fascismo, ni honor ni gloria”, eran los lemas que gritaban las activistas, las cuales fueron recriminadas e insultadas por los asistentes.
Incluso, según las imágenes y testimonios, algunos hombres llegaron a tocar los pechos de ambas mujeres. Uno de ellos era un vendedor de un puesto de merchandising de Francisco Franco.
En su cuenta de Instagram, Femen España sostuvo que “mientras se sigan honrando símbolos y figuras de la dictadura, seguiremos alzando la voz. El fascismo no se enfrenta”.
