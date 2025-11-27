Michelle Bachelet se reúne con Jeannette Jara en medio de su campaña presidencial: “Sigamos avanzando en este mismo camino”

La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo este jueves 27 de noviembre una reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara. Esto en el contexto de la campaña de la candidatura oficialista para la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre.

Tras el encuentro, la oficina de la exmandataria difundió un comunicado donde llamó a fortalecer la participación en el actual proceso electoral.

“Chile vive un momento importante” y lo esencial es “participar, informarse y escuchar con respeto”, señaló Bachelet, quien destacó a Jara como “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Palabras de Jara

Jara valoró la instancia y agradeció el respaldo de la expresidenta. “Siempre es un orgullo poder conversar” con Bachelet, afirmó, destacándola como “una líder no solo nacional, sino también mundial”.

“Sigamos avanzando en ese mismo camino”, dijo la candidata oficialista.

Añadió que ambas hablaron del futuro del país y de los derechos de las mujeres, agradeciendo la “enorme gentileza” de Bachelet al compartir su experiencia.