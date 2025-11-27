;

Michelle Bachelet se reúne con Jeannette Jara en medio de su campaña presidencial: “Sigamos avanzando en este mismo camino”

La conversación abordó prioridades del país, el rol de las mujeres y la necesidad de fortalecer la vida cívica mediante diálogo y estabilidad institucional.

Martín Neut

Michelle Bachelet se reúne con Jeannette Jara

Michelle Bachelet se reúne con Jeannette Jara

La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo este jueves 27 de noviembre una reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara. Esto en el contexto de la campaña de la candidatura oficialista para la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre.

Tras el encuentro, la oficina de la exmandataria difundió un comunicado donde llamó a fortalecer la participación en el actual proceso electoral.

“Chile vive un momento importante” y lo esencial es “participar, informarse y escuchar con respeto”, señaló Bachelet, quien destacó a Jara como “una mujer seria, responsable y dedicada a las políticas públicas que impactan la vida de las familias”.

Palabras de Jara

Jara valoró la instancia y agradeció el respaldo de la expresidenta. “Siempre es un orgullo poder conversar” con Bachelet, afirmó, destacándola como “una líder no solo nacional, sino también mundial”.

“Sigamos avanzando en ese mismo camino”, dijo la candidata oficialista.

Añadió que ambas hablaron del futuro del país y de los derechos de las mujeres, agradeciendo la “enorme gentileza” de Bachelet al compartir su experiencia.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad