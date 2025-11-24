No se consideró su escape anterior: Gobierno admite quiebre de protocolos en fuga de reo desde Colina II

Un operativo policial y penitenciario se mantiene activo desde la tarde de este domingo, luego de que un interno escapara del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II. El gobierno reconoció fallas en los protocolos del penal y ordenó revisar responsabilidades.

Desde el Gobierno informaron que la evasión se produjo exactamente a las 15.27 horas, cuando Amílcar Olivares Cárdenas, de 46 años e imputado por robo con intimidación, vulneró todos los controles del recinto.

Una de las primeras conclusiones apunta al conocimiento interno que tenía Olivares del penal. Había trabajado como mozo dentro de la unidad y antes cumplió una condena en Colina II, antecedentes que le habrían permitido desplazarse sin dificultad y planificar su escape. No obstante, desde Gendarmería recalcaron que no existen indicios de apoyo externo.

“Este reo tenía un antecedente y, por lo tanto, también lo que vamos a revisar y vamos a pedir a Gendarmería es que (…) indiquen por qué tenemos una situación donde había un reo que tenía antecedentes de fuga y no fue debidamente tomado en consideración para su vigilancia”, detalló el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.

“Se harán las denuncias correspondientes”

Olivares había llegado al establecimiento en julio pasado, tras ser formalizado por el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, pero conocía el recinto debido a su condena anterior, lo que facilitó su preparación.

Una vez detectada la fuga, el inspector operativo de Gendarmería, coronel Mario Cid, señaló que activó la alerta y el enlace inmediato con Carabineros y la PDI. Además, señaló que unidades especiales ingresaron al penal para realizar un censo completo de la población interna y descartar una posible fuga múltiple.

“Tenemos que establecer el tiempo que la persona estuvo en ese calabozo o que salió del calabozo, como también los recorridos y los sectores por donde salió”, añadió Cid, al detallar que se revisan cámaras, sensores y sistemas de tecnovigilancia.

Gendarmería inició una investigación administrativa para definir eventuales responsabilidades del personal. “Si existen responsabilidades, se harán las denuncias correspondientes”, cerró Cid.