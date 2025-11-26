;

VIDEO. Por la Copa Sudamericana 2026: Cobresal y Colo Colo se miden en El Salvador por la Liga de Primera

‘Mineros’ y ‘albos’ se ven las caras en un choque por la Copa Sudamericana 2026. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Cobresal vs Colo Colo en El Salvador

Cobresal vs Colo Colo en El Salvador

El Campeonato Nacional 2025 está a solo días de llegar a su final. Si bien el campeón ya está definido hace semanas, lo cierto es que las luchas siguen vigentes, más aún en la jornada 29 que viene este fin de semana.

Una de ellas es la que protagonizarán Cobresal y Colo Colo por el último cupo a Copa Sudamericana 2026. En el Estadio El Cobre de El Salvador, ‘mineros’ y ‘albos’ se verán las caras por el séptimo puesto de la tabla.

En el local hay urgencia. Tras dos caídas consecutivas de los de Gustavo Huerta saben que ante el ‘cacique’ tendrán la última chance de poder asegurar un lugar en el torneo continental de clubes del próximo año.

Al frente llega un Colo Colo que, con tres victorias consecutivas, se metió en ese séptimo puesto y aspira a poder decir presente en Copa Sudamericana 2026 como premio de consuelo en un año para el olvido.

Cobresal vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Cobresal y Colo Colo, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 28 de noviembre

  • 18:30 hrs | Cobresal vs. Colo Colo Estadio El Cobre

El partido de la primera rueda

