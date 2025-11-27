El inesperado destino que podría tener la gran figura del fútbol chileno: lo quieren en el extranjero

Los festejos en Coquimbo Unido continúan tras la obtención del título del Campeonato Nacional 2025. Sin embargo, con la temporada a punto de concluir, los “Piratas” ya deben enfocarse en la conformación de su plantel de cara a los importantes desafíos del próximo año, entre ellos, la Copa Libertadores.

Una de las figuras más importantes de la histórica campaña del elenco aurinegro ha sido el volante Matías Palavecino, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año y aún no acuerda su continuidad en el equipo dirigido por Esteban González.

El talentoso mediocampista argentino ha despertado el interés de varios equipos grandes del fútbol chileno, como Universidad Católica y Universidad de Chile. Sin embargo, ahora sumó un nuevo pretendiente desde el extranjero.

Según informó el periodista peruano Gustavo Peralta, Palavecino está en la carpeta de Universitario de Deportes. El cuadro crema, que tiene entre sus filas al chileno Rodrigo Ureña, viene consagrarse tricampeón de la Liga 1 y apunta a potenciar su zona de volantes.

“Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas. Actualmente es una de las figuras de Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno", indicó el comunicador.

De todas formas, Palavecino no es el único jugador en dicha posición que interesa en Universitario, ya que al charrúa Gonzalo Napoli, mediocampista del Liverpool de Uruguay, también está en el radar del elenco peruano para la próxima temporada.