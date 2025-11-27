;

El inesperado destino que podría tener la gran figura del fútbol chileno: lo quieren en el extranjero

El volante de Coquimbo Unido, Matías Palavecino, está en la carpeta de un importante equipo de Sudamérica.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Los festejos en Coquimbo Unido continúan tras la obtención del título del Campeonato Nacional 2025. Sin embargo, con la temporada a punto de concluir, los “Piratas” ya deben enfocarse en la conformación de su plantel de cara a los importantes desafíos del próximo año, entre ellos, la Copa Libertadores.

Una de las figuras más importantes de la histórica campaña del elenco aurinegro ha sido el volante Matías Palavecino, cuyo contrato finaliza en diciembre de este año y aún no acuerda su continuidad en el equipo dirigido por Esteban González.

Revisa también:

ADN

El talentoso mediocampista argentino ha despertado el interés de varios equipos grandes del fútbol chileno, como Universidad Católica y Universidad de Chile. Sin embargo, ahora sumó un nuevo pretendiente desde el extranjero.

Según informó el periodista peruano Gustavo Peralta, Palavecino está en la carpeta de Universitario de Deportes. El cuadro crema, que tiene entre sus filas al chileno Rodrigo Ureña, viene consagrarse tricampeón de la Liga 1 y apunta a potenciar su zona de volantes.

“Está en el radar, pero aún no se ha presentado propuesta. Tiene 27 años y es un volante creativo, zurdo, con la capacidad de jugar también por las bandas. Actualmente es una de las figuras de Coquimbo Unido, campeón del fútbol chileno", indicó el comunicador.

De todas formas, Palavecino no es el único jugador en dicha posición que interesa en Universitario, ya que al charrúa Gonzalo Napoli, mediocampista del Liverpool de Uruguay, también está en el radar del elenco peruano para la próxima temporada.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad