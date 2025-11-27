;

Estudio revela giro electoral tras voto obligatorio: participación sube en comunas más pobres

El informe de IdeaPaís detalla variaciones en el comportamiento electoral y confirma mayor adhesión al fundador del PDG en sectores vulnerables.

Martín Neut

16 DE NOVIEMBRE 2025 / LA REINA El candidato presidencial Franco Parisi, llega a su mesa de votación a ejercer su sufragio durante las elecciones primarias presidenciales y parlamentarias 2025. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

16 DE NOVIEMBRE 2025 / LA REINA El candidato presidencial Franco Parisi, llega a su mesa de votación a ejercer su sufragio durante las elecciones primarias presidenciales y parlamentarias 2025. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / Lukas Solis

Un estudio de IdeaPaís analizó los efectos del voto obligatorio con inscripción automática en la elección presidencial de 2025, revelando cambios significativos en los patrones de participación.

El informe, “Cuando todos votan:¿Qué revela la elección más masiva de Chile? Radiografía electoral y sociodemográfica 2025“, muestra que la pobreza dejó de ser un predictor de abstención.

Las comunas con alta y media pobreza alcanzaron un 86% de participación, superando a las de menor vulnerabilidad (81%).

También se constató que la relación entre escolaridad y concurrencia prácticamente desapareció, ya que la mayoría de las comunas superó el 80% de participación independiente de su nivel educacional.

Los votos de Parisi

La candidatura de Franco Parisi presenta la correlación más marcada con la pobreza multidimensional, destacando un mayor apoyo en zonas vulnerables del norte y en comunas urbano-periféricas.

En ellas obtuvo entre 20% y 22% de los sufragios, mientras que en comunas de altos ingresos apenas llegó al 7%. Parisi también registra la mayor relación negativa entre nivel educacional y adhesión.

En contraste, Evelyn Matthei concentra su votación en comunas de mayor escolaridad y menor pobreza, mientras que José Antonio Kast, Jeannette Jara y Johannes Kaiser presentan apoyos más transversales entre distintos estratos socioeconómicos.

El estudio concluye que el voto obligatorio redujo brechas de participación, pero evidenció nuevas diferencias en cómo votan los distintos grupos del país.

