Franco Parisi adelanta la tendencia que seguirán los votantes del PDG para la segunda vuelta: “Va a ser anticomunista o antifacho”

El escenairo político en Chile se mantiene tenso y muy activo de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, donde Jeannette Jara y José Antonio Kast lucharán por llegar a La Moneda.

Bajo este contexto, los excandidatos mantienen un rol estratégico importante debido a la posibilidad de redirigir los votos de sus electores. Uno de ellos, que obtuvo un porcentaje considerable, es Franco Parisi.

El líder del Partido de la Gente (PDG) ha abordado diversos temas y recientemente se refirió a la salida de Darío Quiroga, principal asesor de Jara, por los polémicos dichos en contra Zandra Parisi (hermana del excandidato) y el PDG.

“Las definiciones que daba Darío respecto del PDG son generalizadas en la izquierda y la derecha. Los fachos y los comunachos nos miraban muy mal, nos trataban muy mal (...) nosotros no nos alegramos que la gente pierda la pega”, expuso en radio Pauta.

También recordó que, tras el conflicto en el programa Sin Filtros, Quiroga ofreció disculpas tanto a él como a su hermana, cerrando ese capítulo en lo personal.

¿Dónde van los votos?

Respecto a los electores que apoyaron a Parisi en primera vuelta, el abanderado del PDG opinó que los esfuerzos de Jara y Kast por acercarse a ellos llegan “cuando ya es tarde” y que “los dolores son muy grandes”.

Según Franco, la definición del voto del PDG se dará en una consulta nacional, pero advirtió que hasta un 50% de sus seguidores podría votar nulo o en blanco. Subrayó que el voto será “anti algo, más que pro algo. Va a ser anticomunista o antifacho”.

En conclusión, Parisi mantiene su crítica a la política tradicional y destacó la complejidad del escenario electoral de segunda vuelta en Chile, con un electorado fragmentado y desencantado.

Su postura refleja la tensión entre los candidatos y la influencia de los sectores emergentes y descontentos en el mapa político actual.