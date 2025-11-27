La Unión Española necesita un milagro para no descender a la Primera B, ya que ahora mismo se encuentra a 4 puntos de la salvación, con apenas 6 por disputarse.

Pese a estas complicaciones en la tabla, en Independencia aún se aferran a las mínimas posibilidades que tienen de mantener la categoría y esperan ilusionarse este domingo, cuando enfrenten a O’Higgins.

Para recibir al “Capo de Provincia” en el Santa Laura, la dirigencia “hispana” se puso la mano en el corazón con sus hinchas y entregó precios populares en las entradas.

La Galería Sur estará a $3.000; Tribuna Andes a $6.000; Tribuna Lateral a $15.000; y la Marquesina a $25.000. Para los niños, los precios se reducen a la mitad.

Además, los aficionados de Unión Española que estén abonados podrán asistir a Santa Laura con un acompañante de manera gratuita.