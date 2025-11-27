;

Capturan al alcalde de Alto Hospicio: quién es Patricio Ferreira, el ingeniero detenido por presunta violación

El jefe comunal quedó bajo investigación del Ministerio Público tras un procedimiento efectuado al interior del edificio municipal.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira Rivera, fue detenido durante la tarde de este jueves por Carabineros al interior del propio edificio municipal y trasladado a la 3ª Comisaría de la comuna.

Según información del Ministerio Público, su aprehensión se produjo en el marco de una investigación por el presunto delito de violación, una causa que se mantiene en desarrollo y cuyos detalles serán ampliados por la Fiscalía de Tarapacá en las próximas horas.

15 de Mayo de 2021 / ALTO HOSPIICIO El actual alcalde de Alto Hospicio Patricio Ferreira, celebra en su comando la reelección al cargo. FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO / Cristian Vivero Boornes

La detención ocurrió en presencia del jefe de prensa de la Municipalidad, mientras que el municipio aún no entrega una postura oficial respecto del caso.

¿Quién es Patricio Ferreira?

Ferreira, de 59 años, es ingeniero civil industrial egresado de la Universidad Arturo Prat. Su perfil profesional ha estado ligado históricamente al ámbito de la seguridad, la prevención de riesgos y la administración pública.

Antes de llegar al municipio, ejerció como director regional de Sercotec en Tarapacá entre 2014 y 2016, y previamente ocupó cargos de responsabilidad en importantes compañías mineras como Teck Quebrada Blanca y BHP Billiton, donde se desempeñó en asesorías de riesgos, seguridad ocupacional y proyectos de sustentabilidad. También trabajó en Vecchiola S.A. y Marco Mining Service, siempre en funciones vinculadas a la gestión de riesgos y SSMA.

En diciembre de 2016 asumió como alcalde de Alto Hospicio tras ganar la elección municipal con cupo DC, cargo que mantiene hasta la fecha.

La investigación por el presunto delito sexual que involucra a Ferreira continúa en curso y se espera que el Ministerio Público entregue antecedentes respecto a los próximos pasos procesales, mientras el alcalde permanece detenido en calidad de imputado.

