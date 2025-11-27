Colonos no los dejaron pasar al terreno: Minvu solicita orden judicial y posible apoyo policial tras bloqueo a tasación en ex Colonia Dignidad

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recurrió al Tribunal de Letras de Parral para solicitar una orden judicial y eventualmente apoyo de fuerza pública, luego de que funcionarios del SERVIU Maule fueran impedidos de ingresar a la ex Colonia Dignidad para realizar la tasación del terreno expropiado por el Estado.

La diligencia se enmarca en el decreto firmado el 7 de julio por los ministros de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales, que ordenó la expropiación de 117 hectáreas de la ex Colonia para convertirlas en un sitio de memoria asociado a “graves violaciones a los derechos humanos”.

El miércoles 26 de noviembre, dos peritos y dos funcionarios jurídicos llegaron al predio en Parral, pero —según el comunicado— fueron recibidos por “alrededor de 30 colonos”, quienes luego les informaron que “no existía autorización por parte del directorio” para permitir el ingreso.

“Aplicar la facultad expropiatoria”

Ante esa negativa y dado que el Minvu está “mandatado a aplicar la facultad expropiatoria”, el SERVIU Maule presentó una solicitud judicial para obtener autorización de entrada y, “en caso de ser necesario”, apoyo policial para concretar la tasación.

La institución también pidió una audiencia con el juez para informar sobre las gestiones vinculadas al procedimiento.

El terreno en cuestión comprende 91 lotes distribuidos en seis polígonos que incluyen edificaciones y zonas declaradas Monumento Nacional, áreas de inhumación y exhumación clandestina, así como sectores vinculados a la Operación Retiro de Televisores.