Acusan a parvularias de Jardín FACh de compartir fotos y videos de menores desnudos por grupo de WhatsApp

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) anunció la interposición de una denuncia ante la Fiscalía Local de Antofagasta tras tomar conocimiento de un presunto caso de vulneración de menores en el jardín infantil ubicado en su Base Aérea Cerro Moreno.

Según reportes, la denuncia inicial provino de una madre, quien acusó que parvularias del jardín infantil “Angelitos Dorados” fotografiaban a los menores y compartían los registros a través de un grupo de WhatsApp.

La denuncia incluye información de que incluso habría videos de menores sin ropa interior y que se utilizaban stickers de los niños a modo de burla.

La FACh emitió un comunicado informando que tomó conocimiento del “hecho de carácter grave” el pasado 25 de noviembre, el cual está “relacionado a la grabación y posterior difusión no autorizada de imágenes, a través de medios digitales, de menores que asisten al Jardín Infantil ‘Angelitos Dorados’, ubicado en la Base Aérea Cerro Moreno, Antofagasta”.

Acciones inmediatas de la Vª Brigada Aérea

La Vª Brigada Aérea reaccionó de inmediato a la situación, tomando varias acciones administrativas y legales:

Se apartó de sus funciones al personal del jardín infantil involucrado.

Se ordenó "estrictamente resguardar la privacidad de los menores, a fin de evitar cualquier tipo de reproducción, almacenamiento y difusión del contenido".

La Fuerza Aérea de Chile finalizó su comunicado señalando que continuará colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos con celeridad. La institución rechazó categóricamente cualquier conducta que vulnere los derechos de los niños, reiterando su compromiso por la seguridad y cuidado de la niñez.