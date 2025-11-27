Vicente Rojas Garrido, alumno de quinto año de Medicina de la Universidad de Valparaíso (UV), hizo público este miércoles un testimonio que ha generado amplio impacto en redes sociales.

A través de un video con casi 80 mil reproducciones en TikTok, el estudiante acusa que, pese a que la propia institución acreditó que fue víctima de acoso sexual, el agresor terminó sobreseído por una demora administrativa de ocho meses en la emisión del fallo.

“Decidí hacer público mi caso no solo desde la rabia, sino desde la necesidad de que lo que me pasó no le pase a nadie más”, dijo Rojas en conversación con ADN.cl. Su denuncia apunta a hechos ocurridos en noviembre de 2024, bajo la dirección de Escuela que entonces encabezaba la Dra. Catherine Soto y con el Dr. Julio Riquelme como jefe de carrera, hoy director de la misma, con la Prof. Gloria Pino actualmente a cargo de la carrera.

La denuncia

Según relató Vicente, el 2 y 9 de noviembre de ese año fue víctima de acoso sexual por parte de un compañero extranjero en contexto de celebraciones universitarias. Tras semanas de duda, decidió denunciar ante la Dirección de Igualdad y Diversidad.

La investigación sumaria concluyó con la resolución exenta N° 82883, donde, según afirma, la propia UV reconoce que “existieron elementos probatorios suficientes” para acreditar el acoso.

Sin embargo, el documento que recibió este lunes contenía una conclusión opuesta. “Comprobaron que fui acosado, pero no van a hacer nada. Es una burla a la lógica y a la ley”, expresó.

¿Cuál fue argumento de la universidad?

En concreto, según lo expuesto en la resolución expuesta por el estudiante, el argumento para el sobreseimiento del caso fue que el denunciado ya no era alumno regular al momento de la firma del fallo, el 3 de noviembre de 2025.

Es por esto, que Vicente acusa que ese retraso es responsabilidad de la institución: la investigación terminó en marzo, pero el dictamen se emitió ocho meses después. “Esas demoras administrativas al final terminan garantizando impunidad”, sumó.

También denunció falta de medidas de protección durante el proceso: “Me obligaron a convivir en la misma sala con mi agresor, generándome un desgaste emocional tremendo, una sensación de desprotección”.

Rojas presentó un recurso de reposición e insistirá ante Contraloría y la Superintendencia de Educación Superior. “No es un tema de venganza. Cuando partí todo este proceso pedí que se hicieran todas las gestiones necesarias para tener justicia (...) ahora que decido hablar de igual forma está quedando impune".

CULPABLE PERO LIBRE: LA BURLA DE MI UNIVERSIDAD, No puedo creer que tenga que hacer este video,,, después de un año de investigación, acreditaron los hechos de ac0s0 s3xu4l, pero decidieron sobreseer la causa y dejarlo sin sanción… ustedes dirán por qué ? Se demoraron 8 meses en tramitar el sumario y dicen que ahora "ya no pueden hacer nada" porque se perdió el vínculo Esto es una negligencia administrativa gigante, donde usan su propia ineficiencia para consagrar la impunidad… interpuse un recurso legal exigiendo la expulsión, aunque sea administrativa, pero no pueden informar a su universidad que fue sobreseído, es como dejarlo libre

La respuesta de la U. de Valpo

En tanto, consultados por ADN.cl, desde la Universidad de Valparaíso, señalaron que como institución no pueden “referirse públicamente a un proceso que está en curso”.

“Sin embargo, como procede en cualquier investigación sumaria, ha actuado conforme a las normas que rigen estos procedimientos, por lo cual los antecedentes estarán a disposición de cualquier organismo fiscalizador que lo requiera si fuera el caso", indicaron.

“No obstante todo lo anterior, los antecedentes serán remitidos a la universidad de la cual provenía el estudiante de intercambio que fue acusado en este proceso”, cerron.