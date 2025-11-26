No es primera vez: todos los quiebres de Frei con la DC que estallan tras su encuentro con Kast

La Democracia Cristiana (DC) enfrenta nuevamente un complejo episodio interno luego de que su directiva decidiera enviar al Tribunal Supremo los antecedentes sobre la reunión privada entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato republicano José Antonio Kast.

El encuentro, conocido esta semana, reabrió una herida que la falange arrastra hace años: las reiteradas ocasiones en que el exmandatario ha tomado posiciones políticas contrarias a las definidas por el partido.

La determinación fue comunicada tras una reunión extraordinaria. Según la dirigencia, el Tribunal Supremo deberá evaluar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias o incluso avanzar hacia una expulsión, algo inédito tratándose de una de las figuras históricas de la DC.

Aunque el propio Frei no ha realizado un llamado explícito a apoyar a Kast, el gesto político fue interpretado como un alineamiento indirecto con la candidatura de ultraderecha.

Las veces que Frei no hizo caso...

Y no sería la primera vez que el exmandatario se desmarca públicamente de la línea oficial del partido. Desde la misma DC recordaron que en 2022 llamó a rechazar la propuesta constitucional cuando la colectividad había decidido respaldarla; un año después, apoyó el texto constitucional contrario al que promovía la falange; y en 2024 evitó respaldar al alcalde democratacristiano en Osorno. A esto se suma su preferencia por candidatos no apoyados por el partido en distintas elecciones locales y parlamentarias.

El Tribunal Supremo podría tardar hasta tres semanas en resolver. Mientras tanto, el episodio complica el clima interno de la colectividad en plena segunda vuelta presidencial, donde la DC busca ordenar sus filas de cara a un escenario político ya altamente tensionado.