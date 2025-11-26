;

No es primera vez: todos los quiebres de Frei con la DC que estallan tras su encuentro con Kast

La falange envió el caso al Tribunal Supremo.

Nelson Quiroz

No es primera vez: todos los quiebres de Frei con la DC que estallan tras su encuentro con Kast

La Democracia Cristiana (DC) enfrenta nuevamente un complejo episodio interno luego de que su directiva decidiera enviar al Tribunal Supremo los antecedentes sobre la reunión privada entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el candidato republicano José Antonio Kast.

El encuentro, conocido esta semana, reabrió una herida que la falange arrastra hace años: las reiteradas ocasiones en que el exmandatario ha tomado posiciones políticas contrarias a las definidas por el partido.

La determinación fue comunicada tras una reunión extraordinaria. Según la dirigencia, el Tribunal Supremo deberá evaluar si corresponde aplicar sanciones disciplinarias o incluso avanzar hacia una expulsión, algo inédito tratándose de una de las figuras históricas de la DC.

Revisa también

ADN

Aunque el propio Frei no ha realizado un llamado explícito a apoyar a Kast, el gesto político fue interpretado como un alineamiento indirecto con la candidatura de ultraderecha.

Las veces que Frei no hizo caso...

Y no sería la primera vez que el exmandatario se desmarca públicamente de la línea oficial del partido. Desde la misma DC recordaron que en 2022 llamó a rechazar la propuesta constitucional cuando la colectividad había decidido respaldarla; un año después, apoyó el texto constitucional contrario al que promovía la falange; y en 2024 evitó respaldar al alcalde democratacristiano en Osorno. A esto se suma su preferencia por candidatos no apoyados por el partido en distintas elecciones locales y parlamentarias.

El Tribunal Supremo podría tardar hasta tres semanas en resolver. Mientras tanto, el episodio complica el clima interno de la colectividad en plena segunda vuelta presidencial, donde la DC busca ordenar sus filas de cara a un escenario político ya altamente tensionado.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad