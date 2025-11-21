;

Ministra Orellana valora rechazo a libertad de Mauricio Ortega: “Nuestra prioridad es la seguridad de Nabila Rifo y su familia”

La secretaria de Estado resaltó el acompañamiento permanente del SernamEG y que la afectada fuera informada y oída durante la revisión realizada en Coyhaique.

Martín Neut

Ministra Orellana valora rechazo a libertad de Mauricio Ortega

Ministra Orellana valora rechazo a libertad de Mauricio Ortega

Mauricio Ortega deberá continuar en prisión luego de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazara por unanimidad su solicitud de excarcelación.

La instancia revisó nuevamente el caso por orden de la Corte Suprema, que además había instruido su reingreso al Centro Penitenciario de Aysén tras las irregularidades detectadas en la sesión anterior.

Revisa también:

ADN

El SernamEG fue clave en el proceso. En octubre, el organismo presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto la decisión inicial de la Comisión, cuestionando que no se considerara el informe desfavorable de Gendarmería y que no se garantizara la seguridad de la víctima, Nabila Rifo.

“Estar con Nabila es nuestra prioridad”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró la resolución y destacó que en esta ocasión “la víctima haya sido debidamente notificada y escuchada”, subrayando que “nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad y protección de Nabila Rifo y su familia”.

En esa línea, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, sostuvo que continuarán acompañando a la afectada: “Tal como lo hemos hecho todos estos años, seguiremos apoyando a la víctima y su familia, velando por sus derechos”.

Desde 2022, equipos regionales del Ministerio de la Mujer y del SernamEG han mantenido un apoyo permanente hacia Rifo, en paralelo al seguimiento institucional de un caso cuya condena fue rebajada en 2017, cuando la Corte Suprema recalificó el delito a lesiones graves gravísimas y fijó 18 años de cárcel para Ortega.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad