Ministra Orellana valora rechazo a libertad de Mauricio Ortega: “Nuestra prioridad es la seguridad de Nabila Rifo y su familia”

Mauricio Ortega deberá continuar en prisión luego de que la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazara por unanimidad su solicitud de excarcelación.

La instancia revisó nuevamente el caso por orden de la Corte Suprema, que además había instruido su reingreso al Centro Penitenciario de Aysén tras las irregularidades detectadas en la sesión anterior.

El SernamEG fue clave en el proceso. En octubre, el organismo presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto la decisión inicial de la Comisión, cuestionando que no se considerara el informe desfavorable de Gendarmería y que no se garantizara la seguridad de la víctima, Nabila Rifo.

“Estar con Nabila es nuestra prioridad”

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró la resolución y destacó que en esta ocasión “la víctima haya sido debidamente notificada y escuchada”, subrayando que “nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad y protección de Nabila Rifo y su familia”.

En esa línea, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, sostuvo que continuarán acompañando a la afectada: “Tal como lo hemos hecho todos estos años, seguiremos apoyando a la víctima y su familia, velando por sus derechos”.

Desde 2022, equipos regionales del Ministerio de la Mujer y del SernamEG han mantenido un apoyo permanente hacia Rifo, en paralelo al seguimiento institucional de un caso cuya condena fue rebajada en 2017, cuando la Corte Suprema recalificó el delito a lesiones graves gravísimas y fijó 18 años de cárcel para Ortega.