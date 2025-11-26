;

Hombres sufre violento asalto en Santiago: lo intimidaron y le robaron 205 millones en efectivo

Los ladrones aguardaban en la zona y usaron pistolas para obligar a las víctimas a entregar una mochila y un maletín con dinero.

Martín Neut

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile / AgenciaUno

Un violento robo de más de $205 millones en efectivo afectó este martes a un hombre en la comuna de Santiago, mientras se dirigía a depositar la millonaria suma en un banco.

El asalto ocurrió en calle Fundición Libertad, donde la víctima salió desde su domicilio acompañada por un ciudadano chino, ambos transportando el dinero en una mochila y un maletín.

Según los primeros antecedentes, cuando avanzaban por la vía pública fueron interceptados por dos sujetos armados que descendieron de una camioneta que permanecía estacionada en el lugar.

Los delincuentes los intimidaron con armas de fuego y sustrajeron los bolsos con el efectivo. Tras el robo, escaparon rápidamente a bordo de dos motocicletas, lo que para Carabineros sugiere un modus operandi coordinado y planificado.

La policía uniformada trabaja en la revisión de cámaras de seguridad del sector para trazar la ruta de fuga de los asaltantes y establecer si las víctimas habían sido seguidas previamente antes del ataque.

