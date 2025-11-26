;

VIDEOS. San Marcos vence en el epílogo a Cobreloa y toma ventaja en las semifinales de la Liguilla de Ascenso

En un duelo marcado por tres expulsiones, los “Bravos del Morro” lograron quedarse con la victoria con un agónico penal convertido por Ramón Fernández.

Este miércoles, San Marcos de Arica y Cobreloa le dieron el puntapié inicial a las semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025, con un intenso partido que terminó inclinándose por 2-1 a favor de los locales en el Estadio Carlos Dittborn.

En la primera mitad, el equipo de Germán Cavalieri dominó las acciones desde el inicio y generó las jugadas más claras en el arco de los “Loínos”, aunque sufrió un duro golpe antes del descanso con la expulsión de Matías Moya.

A los 39’, el defensor central recibió su segunda tarjeta amarilla tras una dura infracción sobre Gustavo Gotti y vio la roja del árbitro Franco Jimenez, dejando con un jugador menos a los “Bravos del Morro”.

Pese a la desventaja numérica, San Marcos logró abrir el marcador gracias a la anotación de Alfredo Ábalos (44′). El atacante aprovechó un grave error en la zaga de Cobreloa y definió su marca ante el portero Hugo Araya para marcar el 1-0.

Cuando todo parecía acomodarse para los locales, el técnico Germán Cavalieri también se fue expulsado por fuertes reclamos al juez del compromiso, apenas minutos después del gol de su equipo.

Las sensibles bajas Moya y Cavalieri se hicieron sentir en el complemento, ya que Cobreloa consiguió igualar la cuenta por medio de Gustavo Gotti en los 55′. El delantero argentino conectó un centro desde la banca derecha de Aldrix Jara y con un certero cabezazo puso el 1-1 para silenciar el Carlos Dittborn.

Con todo a su favor, el elenco de César Bravo decidió resguardarse en campo propio y parecía conformarse con la igualdad, especialmente tras la expulsión de Branco Provoste (90+1′). Sin embargo, todo cambio en apenas dos minutos con un penal de Ramón Fernández (90+2′), quien puso el definitivo 2-1 a favor de San Marcos.

De esta manera, los “Bravos del Morro” buscarán cerrar la llave como visitantes en Calama, en la revancha que se jugará este domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

