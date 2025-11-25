PREVIA. Cuatro aspirantes buscando subir a Primera División: este miércoles arrancan las semifinales de la Liguilla de Ascenso
En Arica y Concepción se disputan los duelos de ida entre el ‘santo’, ‘loínos’, ‘lilas’ y ‘nortinos’.
La fiesta de los cuatro mejores de la Liguilla de Ascenso 2025 arranca este miércoles 26 de noviembre en el norte y sur del país.
San Marcos de Arica, Cobreloa, Deportes Concepción y Deportes Copiapó buscan acompañar a la Universidad de Concepción en el regreso a Primera División.
En el Carlos Dittborn, el ‘santo’ y los ‘loínos’ se miden a las 18:00 horas por el duelo de ida, mientras que a las 20:30, el ‘León de Collao’ y los ‘nortinos’ se ven las caras.
Las revanchas se jugará el próximo domingo 30 de noviembre, en el Estadio Zorros del Desierto y en el Luis Valenzuela Hermosilla.
Las semifinales de la Liguilla de Ascenso
Los duelos camino a la final del mini torneo arrancan este miércoles y los podrás seguir en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.
Recuerda que toda la acción de la Primera B 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
Miércoles 26 de noviembre
- 18:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Cobreloa | Carlos Dittborn
- 20:30 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó | Ester Roa Rebolledo
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.