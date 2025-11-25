La fiesta de los cuatro mejores de la Liguilla de Ascenso 2025 arranca este miércoles 26 de noviembre en el norte y sur del país.

San Marcos de Arica, Cobreloa, Deportes Concepción y Deportes Copiapó buscan acompañar a la Universidad de Concepción en el regreso a Primera División.

En el Carlos Dittborn, el ‘santo’ y los ‘loínos’ se miden a las 18:00 horas por el duelo de ida, mientras que a las 20:30, el ‘León de Collao’ y los ‘nortinos’ se ven las caras.

Las revanchas se jugará el próximo domingo 30 de noviembre, en el Estadio Zorros del Desierto y en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Las semifinales de la Liguilla de Ascenso

Miércoles 26 de noviembre

18:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Cobreloa | Carlos Dittborn

| 20:30 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó | Ester Roa Rebolledo