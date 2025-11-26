Este miércoles, Deportes Concepción se verá las caras con Deportes Copiapó por el partido de ida de las semifinales de la Liguilla de Ascenso, y los hinchas “lilas” no quieren perderse un encuentro que puede ser histórico, y no solo por estar más cerca del ascenso a Primera División.

Para recibir a los nortinos, los dirigentes del “León de Collao” aprobaron un aforo de 20.000 personas en el Estadio Ester Roa de Concepción, lo que es el mayor número en lo que va de Primera B.

Este registro, además de convertirse en el mejor de la temporada en la segunda categoría, iguala un récord que no se veía desde hace 14 años en el ascenso.

La última vez que un partido de la Primera B contó con más de 20.000 personas de público fue el 16 de junio de 2011, en el Estadio Calvo y Bascuñán, con 20.045 espectadores controlados. Aquel día, Deportes Antofagasta se consagró campeón del Torneo Apertura ante Everton y consiguió el ascenso.

En lo que va de 2025, también es Deportes Concepción quien tiene el récord de asistencia, el cual batió hace una semana, cuando enfrentó precisamente a los “Pumas” en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Aquel día, sumaron 12.148 asistentes.

Además, según datos del periodista Luis Reyes, el “León de Collao” es el equipo que más público ha sumado en total en el torneo de la Primera B, con un total de 128.706 espectadores controlados, con un promedio de 8.044 personas por partido.