Fiscal Valencia abre la puerta a investigar a Walker y Araya: “Los antecedentes ameritan una indagatoria”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el Ministerio Público evalúa iniciar una indagatoria formal por los depósitos que el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, realizó al senador Matías Walker y al diputado Cristián Araya.

La autoridad reconoció que los antecedentes que se han hecho públicos son suficientes para justificar una revisión detallada del caso.

En conversación con Radio Pauta, Valencia precisó que la decisión será tomada durante esta jornada y que aún se analiza si estos hechos deberán incorporarse a la causa principal, conocida como la “trama bielorrusa”, vinculada al caso Codelco–Belaz Movitec, o si corresponde abrir carpetas paralelas.

Según explicó, la fiscal a cargo cuenta con diversas opciones: declararse incompetente, separar las investigaciones o mantener todo dentro del mismo expediente.

El fiscal también diferenció el tipo de antecedentes que involucran a cada parlamentario. En el caso de Walker, dijo que la transferencia por $1,6 millones requiere ser aclarada en el contexto de eventuales gestiones para influir en decisiones judiciales.

Sobre Araya, sostuvo que existirían indicios relacionados con acciones para favorecer a un ministro y desprestigiar a un diputado en ejercicio, elementos que ya forman parte de otras líneas investigativas activas.

Respecto de una eventual indagatoria al ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, Valencia señaló que no es necesario abrir una causa adicional, ya que la fiscalía ya está revisando hechos que podrían involucrarlo. No descartó citaciones a integrantes del máximo tribunal si resulta pertinente, aunque advirtió que no corresponde generalizar sospechas sobre todo el Poder Judicial.

El jefe del Ministerio Público también respondió a las críticas de la exministra Ángela Vivanco, quien ha denunciado persecución mediática, indicando que la fiscalía ha actuado exclusivamente en sede judicial y con apego a la ley. Reiteró que la institución no ha recibido presiones políticas y que su compromiso es avanzar en las causas con “seriedad, sobriedad y ética”.