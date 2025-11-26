La periodista senadora electa por la región del Maule, Beatriz Sánchez (FA), conversó con ADN Hoy sobre la segunda vuelta presidencial, en la que Jeannette Jara disputará la presidencia con José Antonio Kast.

La excandidata presidencial partió abordando la polémica reunión entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Kast, lo que provocó el enojo de la Democracia Cristiana, partido que decidió apoyar a Jara.

“No sé cuánto puede mover la aguja, porque no es una persona que esté permanentemente representando a su sector, y no está tan presente en la política cotidiana”, señaló.

“Ayer escuchaba al presidente de la DC, el senador electo Francisco Huenchumilla, quien señaló que el propio Frei, de alguna manera, ha ido sostenidamente tomando decisiones públicas cada vez más distantes de su propio sector″, agregó.

En esa línea, Sánchez manifestó que “en mi interpretación, creo que el mismo Eduardo Frei ha ido trazando un camino, apartándose de la misma Democracia Cristiana y acercándose más a lo que podríamos decir la derecha política”.

Segunda vuelta presidencial

Sobre los comicios de diciembre, Beatriz Sánchez expresó que “tenemos que volver a conectar con la ciudadanía, con aquellos que ya marcaron una opción en primera vuelta, y para eso Jeannette Jara debe conversar con la gente y mostrar lo que ella es”

“A mí me parece que tenemos una gran candidata que tiene un proyecto de país, a diferencia de lo que hay al frente, que no es un proyecto de país, y lo que tenemos que hacer hoy día es conectar con todas las personas que no votaron por ella en la primera vuelta”, complementó.

Asimismo, y pese a reconocer que esta segunda vuelta “está difícil”, la senadora electa por el Maule afirmó que “cuando se trata de personas votando, no son matemáticas simples”.

Finalmente, Sánchez aseveró: “¿Qué habría pasado si Kast hubiese sido presidente hace cuatro años? No habríamos tenido Royalty Minero, no habríamos tenido 40 horas, no habríamos tenido reforma de pensiones, que hoy día beneficia cada vez a más personas jubiladas, incluso duplicándoles la pensión, porque los republicanos votaron todo eso en contra“.

“Ninguno de esos proyectos habría sido ley, no tendríamos ninguna de esas leyes si es que Kast hubiese ganado hace cuatro años. A eso nos enfrentamos“, cerró.