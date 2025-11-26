VIDEO. Parisi arremete contra Kast por negarse a asistir a entrevistas televisivas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?"
Asimismo, desde su equipo descartaron realizar una edición de Bad Boys solo con Jeannette Jara, luego de que el candidato republicano declinara participar en el espacio.
El jefe de la campaña presidencial de Franco Parisi, Giancarlo Barbagelata, informó que se descartó realizar una edición del streaming Bad Boys solo con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.
Esto ante la negativa del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, de participar del espacio, argumentando –desde su comando– que los esfuerzos estarán puestos en terreno.
Por lo pronto, solo ha confirmado su participación a los debates de Anatel y Archi, y también a los foros organizados por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa.
Descartan edición de Bad Boys solo con Jeannette Jara
Al respecto, Barbagelata indicó que a ambos candidatos presidenciales “se les dio la invitación cariñosa y amable. Y hoy pusimos como día término de esperar las respuestas”.
“Hoy tuvimos la respuesta de José Antonio Kast de no asistir al Bad Boys. Nosotros queríamos compartir una comunidad para que ambos puedan plantear sus programas de gobierno”, añadió.
“En el caso de Jara, ella estaba más disponible (...), pero como programa hemos decidido que estuvieran ambos. Si no están ambos, la idea no es dar solo una oportunidad”, afirmó.
“¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?"
En la misma emisión de Bad Boys, Franco Parisi criticó a José Antonio Kast por su decisión de restarse de varias entrevistas televisivas, como el programa Las caras de la Moneda, conducido por Don Francisco.
“Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además es cordial, es un caballero”, cuestionó.
