;

VIDEO. Parisi arremete contra Kast por negarse a asistir a entrevistas televisivas: “¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?"

Asimismo, desde su equipo descartaron realizar una edición de Bad Boys solo con Jeannette Jara, luego de que el candidato republicano declinara participar en el espacio.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El jefe de la campaña presidencial de Franco Parisi, Giancarlo Barbagelata, informó que se descartó realizar una edición del streaming Bad Boys solo con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara.

Esto ante la negativa del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, de participar del espacio, argumentando –desde su comando– que los esfuerzos estarán puestos en terreno.

Revisa también

ADN

Por lo pronto, solo ha confirmado su participación a los debates de Anatel y Archi, y también a los foros organizados por el Hogar de Cristo y Radio Cooperativa.

Descartan edición de Bad Boys solo con Jeannette Jara

Al respecto, Barbagelata indicó que a ambos candidatos presidenciales “se les dio la invitación cariñosa y amable. Y hoy pusimos como día término de esperar las respuestas”.

ADN

Agencia UNO | José Antonio Kast

“Hoy tuvimos la respuesta de José Antonio Kast de no asistir al Bad Boys. Nosotros queríamos compartir una comunidad para que ambos puedan plantear sus programas de gobierno”, añadió.

“En el caso de Jara, ella estaba más disponible (...), pero como programa hemos decidido que estuvieran ambos. Si no están ambos, la idea no es dar solo una oportunidad”, afirmó.

“¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco?"

En la misma emisión de Bad Boys, Franco Parisi criticó a José Antonio Kast por su decisión de restarse de varias entrevistas televisivas, como el programa Las caras de la Moneda, conducido por Don Francisco.

“Le acaba de decir que no a Don Francisco. ¿Cómo le podís decir que no a Don Francisco? Si es un ícono. Además es cordial, es un caballero”, cuestionó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad