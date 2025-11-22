Golpe al megaproyecto en Vitacura: Seremi invalida permiso clave y Cenco Malls acusa “acto arbitrario”

Cenco Malls confirmó este sábado que la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana invalidó el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) de su proyecto de centro comercial en Vitacura, un documento clave que había sido aprobado en julio de 2024 y que permitía continuar con la tramitación ambiental.

La compañía calificó la medida como inédita y lamentó que la resolución deje sin viabilidad regulatoria una iniciativa en desarrollo desde hace más de 16 meses.

Cenco Mall Vitacura Ampliar

Según explicó la firma, la Seremi fundamentó la anulación en “errores administrativos” propios del proceso, sin abrir instancias de revisión que permitieran revertir la decisión.

“Resulta incomprensible que la autoridad haya solicitado contenidos adicionales al IMIV y luego utilice esa misma circunstancia como argumento para invalidarlo”, señalaron desde Cenco Malls, planteando que el criterio aplicado carece de precedentes y que la decisión “constituye un acto arbitrario”.

La compañía advirtió que la medida afecta directamente la continuidad de la evaluación ambiental, ya que el IMIV es un requisito esencial para avanzar en el proyecto. Sin este permiso, afirman, el centro comercial en Vitacura queda regulatoriamente bloqueado, pese a que el informe original había sido considerado técnicamente robusto y no había recibido reparos durante su tramitación.

Cenco Malls también expresó preocupación por la postura de la Municipalidad de Vitacura, que entregó antecedentes para respaldar la invalidación. A juicio de la firma, esto contrasta con el trabajo previo realizado junto a los equipos técnicos municipales y con las instancias de participación ciudadana, tanto voluntarias como formales, en las que se incorporaron observaciones de vecinos y autoridades.

La empresa sostuvo que la decisión deja sin efecto el trabajo de cientos de profesionales y organismos del Estado durante más de un año, lo que —afirman— implica además una pérdida de recursos públicos. “Nuestro proyecto representaba una propuesta de vanguardia para inaugurar una nueva generación de centros comerciales desde Vitacura”, lamentaron.

Cenco Malls opera centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, y señala que continuará evaluando los pasos a seguir ante este escenario.