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VIDEO. “Es lo más lindo que le puede pasar a un artista”: María José Quintanilla celebró nuevo logro en su carrera

La artista utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores.

Nicolás Lara Córdova

“Es lo más lindo que le puede pasar a un artista”: María José Quintanilla celebró nuevo logro en su carrera

El pasado 29 de abril, María José Quintanilla sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar un nuevo hito en su exitosa carrera musical. Y es que la cantante nacional realizará su primer show en solitario en el Movistar Arena.

Este miércoles 6 de mayo, la ex chica Rojo publicó un emotivo video donde agradeció a todos sus fanáticos al revelar que logró vender la totalidad de las entradas para su show del 4 de octubre.

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“Parientes, no tengo aún las palabras exactas para expresar la emoción que me hicieron sentir el día de ayer. Lo agradecida que estoy de lo que nos pasó”, comentó en el video.

“Considero que esto es lo más lindo que a un artista le puede pasar. Que es tener a su gente ahí respaldándolo, brindándole la posibilidad de creer y de sentir que es capaz”, agradeció María José Quintanilla.

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