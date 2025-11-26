Insultos, agresiones y xenofobia: Coquimbo denuncia a Colo Colo tras graves incidentes en partido del Campeonato Nacional de Futsal

Coquimbo Unido respondió a la denuncia que hizo Colo Colo sobre los graves incidentes ocurridos en el partido que disputaron ambos equipos por el Campeonato Nacional de Futsal. Aquel duelo se jugó el pasado lunes en el CEO de Ñuñoa, y terminó en un empate 3-3.

En primera instancia, Colo Colo denunció insultos, amenazas y agresiones por parte de jugadores e hinchas de Coquimbo Unido. Además, los albos acusaron que un simpatizante del club coquimbano “amenazó con un cuchillo al capitán de nuestro equipo, Bastián Farías”.

Coquimbo Unido entrega su versión de los hechos

Mediante un comunicado oficial, Coquimbo Unido partió señalando que Colo Colo incumplió una sanción en aquel partido: ​“Durante el transcurso del primer tiempo, se registró la presencia de individuos identificados como hinchas del Club Colo-Colo, incluyendo parejas de jugadores de dicho plantel (...) Esta situación es de extrema gravedad, considerando que el Club Colo-Colo se encuentra actualmente cumpliendo una sanción de cinco partidos sin público”.

El elenco “pirata” afirma que solicitó al delegado de la ANFP, Javier Acevedo, la expulsión de estas personas, petición que habría sido rechazada bajo el argumento de que se encontraban en una “lista de invitados”.

Sobre los incidentes que se produjeron tras el partido, el club coquimbano indicó: “El entrenador de Colo Colo incitó la violencia al dirigirse a nuestro jugador Roberto Montecinos diciendo: ‘Son unos malos kl, están eliminados’ (como se puede ver en la transmisión del partido)”.

“Además, dirigentes insultaron a nuestro arquero de forma humillante y discriminatoria con frases como ‘guatón kl qué te crees, venezolano kl, por nombrar algunos, provenientes de personas que deberían dar el ejemplo, más aún con su público suspendido”, agregaron.

En la misma línea, conjunto aurinegro aseguró que “la escalada de violencia se vio agravada cuando la coordinadora de Colo Colo, Carla Núñez, se mete a la cancha a increpar de mala manera a uno de nuestros jugadores. Este accionar lo encontramos muy grave, ya que puede incitar a que el público ingrese a la cancha a seguir con discusiones y peleas”.

Por último, Coquimbo Unido anunció que presentará denuncias y pruebas ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, solicitando una investigación completa sobre la supuesta presencia de público sancionado, el actuar de funcionarios de Colo Colo y los incidentes de violencia registrados.