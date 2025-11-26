Jugador albo fue amenazado con un cuchillo: Colo Colo denuncia graves incidentes en partido contra Coquimbo por la liga de futsal

A través de un comunicado oficial, el Club Social y Deportivo Colo Colo denunció graves incidentes ocurridos en un partido contra Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional de Futsal. Aquel duelo se disputó el pasado lunes en el CEO, en Ñuñoa, y terminó en un empate 3-3.

“Este encuentro deportivo se vio empañado por hechos de violencia protagonizados por jugadores e hinchas de Coquimbo Unido, quienes insultaron, amenazaron y golpearon a parte de nuestra delegación, que incluía a jugadores y dirigentes del club”, informó la institución alba.

“Se registraron negligencias especialmente graves, como la presencia de armas blancas por parte de la parcialidad de Coquimbo. Sin ir más lejos, y demostrando lo extremo de la situación, uno de los simpatizantes de dicho club amenazó al capitán de nuestro equipo, Bastián Farías, con un cuchillo, una vez finalizado el encuentro”, agregaron.

Además, el club de Macul apuntó contra la ANFP, que estuvo a cargo de organizar el partido. “La ANFP no contó con el personal suficiente ni adecuado para poder defender a nuestra delegación de las agresiones, una de ellas sufrida por la coordinadora de la rama de futsal de nuestro club, quien debió constatar lesiones ante Carabineros y ha requerido atención médica”, señalaron.

“Como institución presentaremos una denuncia formal ante la ANFP por las agresiones sufridas por nuestra coordinadora, y realizaremos las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer y perseguir las responsabilidades penales de los involucrados. No toleraremos que hechos de esta magnitud queden impunes y agotaremos”, concluyó el CSD Colo Colo.