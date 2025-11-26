“Lo que he buscado siempre es volver a jugar, me da igual dónde... Así como me siento podría estar fácil en segunda”

A más de un año del accidente automovilístico que sufrió y le costó la amputación de su pie derecho, el arquero nacional, Cristóbal Campos, abordó los pasos que está dando para cumplir su gran objetivo: volver al fútbol profesional.

En una entrevista con LUN, el ahora gerente deportivo de Provincial Talagante reveló que ya comenzó los trámites para obtener el permiso de la FIFA que lo autorice a jugar con prótesis, inicialmente en la Tercera División B.

“Me he sentido cada vez mejor, ajustando mi prótesis. Creo que tengo una mejor condición física, incluso, que cuando jugaba en la U. Hoy tengo mejores índices corporales”, afirmó el exportero de los azules.

Respecto a la posibilidad de volver a jugar de manera profesional, Campos sostuvo que “estoy dejando todo en manos de la gente especialista. Yo no te puedo decir un sí o un no, pero por ahora estoy en Tercera, que pertenece a la ANFA, fuera de lo que es el profesionalismo, y pondré todas mis fuerzas para jugar por Talagante”.

En esa línea, reconoció que “lo que he buscado siempre es volver a jugar, me da igual dónde. O sea, por algo me vine a Talagante, porque es mi comuna, y sé que para volver a competir debo empezar de cero. Así que mientras espero de aquí a abril, que es cuando parte el próximo campeonato, haré una buena pretemporada. Así como me siento podría estar jugando fácil en segunda".

Además, afirmó que se siente preparado para volver a jugar profesionalmente. “Sé cuáles son mis capacidades y no me he limitado todavía. Claro que hay cosas que mejorar, pero me siento capacitado. Ahí lo tienen que analizar, porque pasa por la ANFP y luego la FIFA. Pero estoy tranquilo y en calma. Después veremos si se puede el profesionalismo. Y si no se pudiera, voy a estar tranquilo de que lo intenté“.

El antecedente que ilusiona a Cristóbal Campos

Rony Silvestre, jefe del Laboratorio de Biométrica de la Clínica Meds y quien supervisa la rehabilitación del exarquero de Universidad de Chile, conversó con el mismo medio y explicó que el golero deberá sortear algunas barreras legales no menores impuestas por la FIFA.

“En el pasado Mundial Sub 20 hablé con el médico de la FIFA que vino y él me orientó sobre el caso y lo que hay que hacer”, afirmó.

“Se requiere de un proceso que lo examina la FIFA a través de la ANFP, que es la que canaliza toda la información. En este momento estamos recabando los antecedentes médicos, datos sobre su rehabilitación, la información técnica de la prótesis y hasta el médico de la selección”, agregó.

Respecto a si cree que Campos podrá regresar a las canchas de manera profesional, el kinesiólogo señaló: “Claro, porque si miras hay cuatro o cinco casos aprobados por FIFA de gente amputada que ha jugado. Evidentemente, hay un trámite que hay que hacer, no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero funcionalmente yo lo veo posible“.

“Lo que más que hay que tener consideración es que la prótesis debe estar lo suficientemente adaptada para proteger al contrario, al rival. Yo he hablado con Ottobock, que es la firma que fabricó la prótesis de Cristóbal, y no es primera vez que harán una prótesis que cumpla con no dañar al rival”, sentenció.