“Dijo que era un crack”: el jugador que Manuel Pellegrini le recomendó a Universidad de Chile / Manuel Lema Olguin

En una reciente entrevista, el expresidente de Universidad de Chile, Federico Valdés, reveló que Manuel Pellegrini fue clave en la contratación de un jugador que tuvo un brillante paso por el club: Walter Montillo.

El otrora dirigente deportivo contó que el volante arribó a la U en 2008 gracias a una recomendación del “Ingeniero”, quien se contactó con Arturo Salah, en ese entonces DT del cuadro azul, y le avisó que Montillo “era un crack”.

“Fue una recomendación de Manuel Pellegrini a Arturo Salah, así llegó Walter Montillo y nos enteramos de que existía. Manuel lo tuvo como jugador en San Lorenzo y le dijo a Salah que era un crack”, señaló Valdés en diálogo con The Clinic.

Además, el exmandamás de Universidad de Chile relató cómo fue la negociación con San Lorenzo para fichar a Walter Montillo. “El presidente de San Lorenzo quería que fuera el presidente de la U a hablar con él a Buenos Aires, cosa que yo no hacía. Me fui un domingo a la hora que Colo Colo ganaba el torneo”, comentó.

“Llegué a un hotel de mala muerte, todavía tengo una foto, y el presidente de San Lorenzo, que se llamaba Rafael Savino, quería cerrar el trato y nos dimos la mano”, concluyó Federico Valdés.