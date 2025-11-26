;

“Dijo que era un crack”: el jugador que Manuel Pellegrini le recomendó a Universidad de Chile

Federico Valdés, expresidente de la U, reveló que el “Ingeniero” fue clave en la contratación del futbolista.

Daniel Ramírez

“Dijo que era un crack”: el jugador que Manuel Pellegrini le recomendó a Universidad de Chile

“Dijo que era un crack”: el jugador que Manuel Pellegrini le recomendó a Universidad de Chile / Manuel Lema Olguin

En una reciente entrevista, el expresidente de Universidad de Chile, Federico Valdés, reveló que Manuel Pellegrini fue clave en la contratación de un jugador que tuvo un brillante paso por el club: Walter Montillo.

El otrora dirigente deportivo contó que el volante arribó a la U en 2008 gracias a una recomendación del “Ingeniero”, quien se contactó con Arturo Salah, en ese entonces DT del cuadro azul, y le avisó que Montillo “era un crack”.

Revisa también:

ADN

“Fue una recomendación de Manuel Pellegrini a Arturo Salah, así llegó Walter Montillo y nos enteramos de que existía. Manuel lo tuvo como jugador en San Lorenzo y le dijo a Salah que era un crack”, señaló Valdés en diálogo con The Clinic.

Además, el exmandamás de Universidad de Chile relató cómo fue la negociación con San Lorenzo para fichar a Walter Montillo. “El presidente de San Lorenzo quería que fuera el presidente de la U a hablar con él a Buenos Aires, cosa que yo no hacía. Me fui un domingo a la hora que Colo Colo ganaba el torneo”, comentó.

“Llegué a un hotel de mala muerte, todavía tengo una foto, y el presidente de San Lorenzo, que se llamaba Rafael Savino, quería cerrar el trato y nos dimos la mano”, concluyó Federico Valdés.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad