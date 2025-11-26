El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombre fue atacado en Puente Alto: llegó con tres impactos de bala y no quiso denunciar

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre llegó herido de bala hasta un local del sector bajo de Mena, en Puente Alto, luego de ser atacado en un pasaje de la zona.

De acuerdo con información policial, la víctima presentaba tres impactos de bala y fue trasladado de urgencia al Hospital Sótero del Río.

En el recinto asistencial lograron estabilizarlo, quedando fuera de riesgo vital y en condición consciente.

Según Carabineros, el afectado no quiso presentar una denuncia formal.

Sin embargo, la institución informó de oficio a la Fiscalía, que abrió una investigación para determinar en qué contexto ocurrió el ataque.