Detienen a 6 detectives de la PDI: son acusados de contrabando, tráfico ilícito de estupefacientes y otros 4 delitos

Se trata de efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención de 6 detectives de la institución por diversos delitos.

A través de un comunicado, la policía civil detalló que se trata de efectivos pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto.

A los 6 detectives se les acusa de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y contrabando.

El día de hoy fueron detenidos seis funcionarios policiales, quienes serán puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo, el día de mañana”, señalaron desde la PDI.

“En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de los imputados, quienes fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y además, en tramitación, su desvinculación de la institución”, agregaron.

“Como PDI, somos enfáticos en señalar que, cualquier conducta que transgreda la ética, valores y probidad funcionaria, no tiene cabida alguna y siempre se tomarán las más drásticas medidas respecto a quienes se aparten de la ley y la doctrina institucional”, afirmaron.

Finalmente, desde la institución policial aseveraron que seguirán “colaborando con la investigación, lo que se enmarca en la política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución”.

