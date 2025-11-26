;

VIDEO. Barricadas y enfrentamientos con Carabineros: disturbios en Peñalolén tras desalojo de feria navideña ilegal

El hecho dejó dos Carabineros heridos, donde uno de ellos recibió un piedrazo en la cabeza.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Barricadas y enfrentamientos con Carabineros: disturbios en Peñalolén tras desalojo de feria navideña ilegal

Barricadas y enfrentamientos con Carabineros: disturbios en Peñalolén tras desalojo de feria navideña ilegal

Serios incidentes se registraron durante la tarde del pasado martes en la comuna de Peñalolén, luego del desalojo de una feria navideña ilegal instalada en Departamental.

Pese a las intervenciones previas en la zona, comerciantes ambulantes volvieron a instalarse con sus puestos, lo cual generó un amplio operativo municipal y de Carabineros para su retiro.

Sin embargo, las personas apostadas en el lugar protagonizaron disturbios con la instalación de barricadas, enfrentamientos con personal policial, lanzamiento de fuegos artificiales y otros objetos contundentes.

Esta situación dejó dos Carabineros heridos, donde uno de ellos recibió un piedrazo en la cabeza. Mientras que una persona fue detenida.

En las últimas semanas, ha habido varias denuncias en contra de esta feria navideña ilegal instalada en Peñalolén, principalmente por venta de drogas, donde ya ha habido detenidos.

ADN Radio
