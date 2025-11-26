Lluvia y tormentas eléctricas en la región Metropolitana: a esta hora comienzan las precipitaciones hoy / Getty Images

Con lloviznas matinales en Melipilla y Curacaví comenzó este miércoles 26 de noviembre en la región Metropolitana, jornada que tendrá un nuevo episodio de lluvias en algunos sectores de la capital.

Según detalla la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), San José de Maipo tendrá chubascos aislados durante la tarde, donde la máxima alcanzará los 23 grados.

En tanto, sitios como Accuweather indican que este fenómeno vendrá acompañado con tormentas eléctricas.

¿A qué hora llueve en la región Metropolitana hoy?

Según este último portal meteorológico, las precipitaciones caerían a contar de las 17:00 horas en sectores cordilleranos de la capital, junto con tormentas eléctricas.

Mientras que para el resto de la región Metropolitana se espera una jornada nublada, donde la máxima llegará a 23 grados en Santiago.