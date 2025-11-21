Festival de Viña 2026: Esta es la parrilla completa de artistas que estarán en la Quinta Vergara

Con un programa especial, al igual que el año pasado, Mega presentó, al fin, la parrilla de artistas que estará presente en el próximo Festival de Viña 2026.

Es que luego de varias especulaciones, y filtraciones, donde se señalaron varios de los nombres, el canal decidió hacer el anuncio oficial.

Así, José Antonio Neme lideró el line up y estuvo acompañado por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, animadores oficiales del evento viñamarino.

Y las primeras figuras a las que confirmaron fueron nada menos que a Gloria Estefan, a Jesse & Joy y también a Yandel en su versión sinfónica.

Más artistas en Viña 2026

Tras esto, las confirmaciones siguieron. Y se reveló que Mon Laferte regresará a la Quinta Vergara, al igual que Juanes, quien retorna otra vez al escenario viñamarino.

Junto a ellos, Paulo Londra y Bomba Estéreo son otros de los que se suman a la programación que se podrá ver en febrero.

NOTICIA EN DESARROLLO