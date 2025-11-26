Fue uno de los actores más valorados e incuso ganó dos Oscar: hoy es acusado por tres hombres de agresiones sexuales

El actor estadounidense Kevin Spacey, ganador de dos premios Óscar, enfrentará un nuevo proceso judicial en Reino Unido, en un juicio civil que comenzará en 2026 por acusaciones de agresiones sexuales. Este nuevo litigio se produce tres años después de que el actor fuera absuelto en un juicio penal en el mismo país.

El actor, de 66 años, ha sido demandado ante el Tribunal Superior de Londres por tres hombres por incidentes que supuestamente ocurrieron mientras trabajaba en el teatro británico Old Vic. Dos de los demandantes que impulsan este nuevo juicio ya habían formado parte del proceso anterior de 2023.

Las denuncias conciernen a “presuntas agresiones sexuales por parte del acusado (Spacey) a hombres más jóvenes con los que entró en contacto mientras trabajaba en el teatro Old Vic, dos de ellos jóvenes actores". Los hechos denunciados tuvieron lugar presuntamente entre los años 2004 y 2015.

El actor, reconocido con el premio Óscar por su papel en la película “Belleza Americana”, no estuvo presente en la audiencia preliminar de este miércoles. Spacey siempre negó los cargos en su contra, pero su carrera se vio severamente afectada por las acusaciones que surgieron en el contexto del movimiento #MeToo.

Cabe recordar que, en 2023, Spacey fue absuelto de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas por cuatro hombres en un juicio penal en Londres. Además, en 2022, un tribunal de Nueva York lo declaró no culpable en otro caso civil.

La jueza Christina Lambert decidió en la audiencia preliminar de este miércoles que los tres nuevos casos sean examinados provisionalmente en octubre de 2026. Uno de los demandantes, el actor Ruari Cannon, renunció a su derecho al anonimato y también demandó al teatro, mientras que los otros dos demandantes prefirieron no ser identificados.