Festival de Viña 2026 abre convocatoria para ser parte del ballet oficial: ¿Cómo postular?

El Festival de Viña del Mar inició oficialmente la convocatoria para seleccionar a los bailarines y bailarinas que integrarán el ballet oficial de su edición 2026.

Según informó la organización en sus redes sociales, la invitación está dirigida a artistas profesionales mayores de 18 años que quieran mostrar su talento en la Quinta Vergara.

¿Cómo postular?

Para postular, los interesados deben ingresar sus datos en el sitio oficial (AQUÍ) y adjuntar un video de un minuto interpretando una coreografía, requisito indispensable para avanzar en la evaluación.

La convocatoria estará abierta hasta el 8 de diciembre a las 12:00 horas, plazo tras el cual comenzará la preselección del equipo coreográfico del festival.

El llamado resalta que Viña 2026 busca a intérpretes con técnica, presencia escénica y experiencia profesional, elementos clave para acompañar a los artistas.