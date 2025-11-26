“Dejamos US$10 millones para iniciar el proyecto del estadio de la U, que no debían tocarse… pero no fue así”

Uno de los grandes anhelos de Universidad de Chile a lo largo de su historia ha sido tener un estadio propio. Sin embargo, por diversas razones, el sueño de los azules no se ha logrado materializar.

Al respecto, Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, reveló detalles inéditos del plan que tenía para poner en marcha la construcción del estadio de la U, proyecto que finalmente nunca vio la luz.

“Al entregar la presidencia quedó una cantidad de recursos en caja suficientes para partir con el proyecto sin ningún problema. Eso está en actas del directorio”, dijo en diálogo con el Podcast The Clinic.

Valdés, quien estuvo cinco años al mando de la U desde la quiebra del Corfuch hasta el tricampeonato y la Copa Sudamericana 2011, confesó que “dejamos un monto de US$10 millones que no debían tocarse, salvo para adquirir un terreno o iniciar un proyecto. Pero lamentablemente no fue así después”.

“Creo que era un tema de buena gestión el poder conseguir las muchas maneras de construir un estadio, con los naming rights, la venta de palcos y de asientos. Pero lo más difícil es encontrar el emplazamiento; eso es lo que resulta complicado, además es cada vez más difícil”, añadió.

La filtración que impidió el sueño de la U

En esa línea, el expresidente de Azul Azul reveló que el estadio estuvo muy cerca de concretarse en La Cisterna, pero la filtración del alcalde (hincha de la U) a los medios provocó que el Concejo Municipal rechazara el proyecto. “Eso lo mató”, afirmó.

“Las comunidades están cada vez más empoderadas y nadie quiere tener un estadio a tres cuadras de la casa. Ni los mismos hinchas. Lo quieren tener cerca para irse caminando pero no al lado. El estadio trae un cambio en la vida del barrio en los días que hay partido", complementó Valdés.

“Incluso hablamos de los números con el alcalde. Yo me acuerdo exactamente que fue un lunes. Cerramos; este es el tamaño del estadio y esto es lo que la U va a pagar por tantos años. Los detalles fueron básicamente acordados", aseguró.

Finalmente, sostuvo que “lo que seguía era hablar con de las bondades del proyecto con los integrantes del Concejo. Pero el alcalde lo tiró por los medios y el Concejo firmó un acuerdo para que no se construyera el estadio de la U. Ahí quedó cerrado el tema".