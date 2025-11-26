;

VIDEOS. Peligrosa acción: hinchas del Flamengo se metieron al bus del equipo mientras viajaban a la final de Copa Libertadores

En el banderazo de despedida en Río de Janeiro, aficionados del “Mengao” forzaron las escotillas del techo para meterse al vehículo con los jugadores.

Javier Catalán

Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Perú, buscando coronarse como el nuevo mejor equipo de Sudamérica.

El “Mengao” ya se dispone a viajar a tierras incas para concentrar de cara al encuentro, por lo que los hinchas que no podrán acompañarlos en el extranjero fueron a despedir al equipo en la salida del bus hacia el aeropuerto.

En las imágenes que llegan desde Brasil, se pueden ver las calles de Río de Janeiro completamente abarrotadas de fanáticos con banderas y camisetas del equipo. Incluso, se aprecian lanchas con aficionados siguiendo el recorrido del vehículo.

Eso sí, algunos hinchas realizaron una peligrosa maniobra al trepar al techo del bus y forzar una de las escotillas para meterse dentro y alentar a los futbolistas, quienes reaccionaron de buena forma e incluso se sacaron fotos y grabaron videos.

Erick Pulgar y compañía buscarán la cuarta Copa Libertadores de Flamengo. En el caso del chileno, querrá sumar su segunda “Gloria Eterna” a su palmarés, tras haberse consagrado en 2022 también con el “Mengao".

