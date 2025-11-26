;

Cony Capelli y Julio César Rodríguez debutan como dupla animadora en importante festival que transmitirá CHV

La participante de “Fiebre de Baile” y el conductor de “Contigo en la mañana” se conocen desde que compartieron en la primera temporada de “Gran Hermano Chile”.

Alejandro Basulto

El próximo año estará marcado por una serie de eventos transmitidos por Chilevisión, canal que durante este 2025 tuvo como protagonistas de su programación al Festival de Las Condes y el Festival del Guatón Loyola durante Fiestas Patrias.

Ahora, este miércoles, en el matinal Contigo en la Mañana, se oficializó uno de los más esperados: el 36° Festival del Cantar Mexicano Chanco 2026.

El alcalde de Chanco, Marcelo Waddington, anunció el acuerdo con la señal de Paramount para llevar el certamen a la pantalla los días 23 y 24 de enero, con la presencia de Mariachis Nuevo Son y la conducción de Julio César Rodríguez junto a Constanza Capelli.

La participante de Fiebre de Baile y el conductor de Contigo en la mañana se conocen desde que compartieron en la primera temporada de Gran Hermano Chile, reality que ganó la bailarina y que fue animado por JC Rodríguez.

Además del evento en la región del Maule, la programación incluirá otros festivales en distintas regiones del país. El calendario confirmado es el siguiente:

  • Festival Violeta de San Carlos: 9 y 10 de enero
  • Festival de Las Condes: 30 y 31 de enero
  • Festival de la Patagonia en Coyhaique: 13 y 14 de febrero
  • Festival Vive el Folclor en Limache: 19 y 20 de febrero

Cada uno contará con la animación de rostros del canal y artistas destacados en música y humor, cuyos nombres serán revelados próximamente.

